Famiglia dalla Regione mezzo milione di euro per le politiche di benessere e supporto alla genitoralità
La giunta regionale dell’Umbria ha approvato il Piano operativo regionale per l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia 2025, pronto un plafond da 525mila euro, destinati a promuovere interventi per la tutela e il benessere delle famiglie umbre.Il Piano mira al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
