Famiglia adozioni in brusco calo | l' analisi del team di ricerca dell' Università di Padova

Adottare un bambino o una bambina in Italia è sempre più raro: secondo gli ultimi dati disponibili del Ministero della Giustizia le adozioni nazionali sono diminuite in modo significativo, passando da 1.290 casi nel 2001 a 866 nel 2021. Ancora più significativo il calo dei numeri delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Argomenti simili trattati di recente

Anche Zenzero ha trovato la sua famiglia, adozione a km 0 da due giovani sensibili, dolci e simpatici. Erano tre cuccioli di pochi giorni che abbiamo svezzato ed accudito con successo e a cui 'abbiamo trovato tre belle adozioni ,sacrifici ben ricompensati ! Graz - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia, analisi Forties: adozioni in brusco calo in Italia - Secondo gli ultimi dati disponibili del Ministero della Giustizia le adozioni nazionali sono diminuite in modo ... Da askanews.it

Le adozioni internazionali ormai sono pochissime - A marzo una sentenza della Corte costituzionale ha annullato il divieto per le persone singole di adottare bambini e bambine dall’estero. Lo riporta ilpost.it

Quanti zeri nei nuovi dati sulle adozioni internazionali - Sono 242 le adozioni concluse in Italia tra gennaio e giugno 2025, in lieve aumento (+3,4%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo vita.it