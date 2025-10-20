False cooperative per coprire i propri corrieri sei condanne
False cooperative per “nascondere” i propri dipendenti. In sei sono stati condannati, a vario titolo, per emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti. A loro carico, condanne che vanno da un anno e due mesi e due anni e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
