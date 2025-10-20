False cooperative per coprire i propri corrieri sei condanne

Perugiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

False cooperative per “nascondere” i propri dipendenti. In sei sono stati condannati, a vario titolo, per emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti. A loro carico, condanne che vanno da un anno e due mesi e due anni e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

False assunzioni in due cooperative. Senza contributi 230 dipendenti. Evasione da 16 milioni, 44 indagati - Inchiesta di Procura di Ancona e Ispettorato del lavoro di Perugia: nel mirino i servizi della logistica. Come scrive lanazione.it

False cooperative, 44 denunce - Le false cooperative servivano a reclutare lavoratori che poi erano dati sostanzialmente in prestito ad aziende, dietro il paravento di finti contratti di appalto e subappalto, con l'unico scopo di ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: False Cooperative Coprire Propri