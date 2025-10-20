Fallisce la Marangoni Meccanica 40 lavoratori a casa

Imolaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad affossare l'azienda sono stati diversi fattori, fra cui le sanzioni contro Russia, che era mercato di riferimento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

fallisce la marangoni meccanica 40 lavoratori a casa

© Imolaoggi.it - Fallisce la Marangoni Meccanica, 40 lavoratori a casa

Argomenti simili trattati di recente

fallisce marangoni meccanica 40Marangoni Meccanica, fine della storia. A Rovereto gli ultimi 40 operai perdono il lavoro - Gli ultimi 40 operai rimasti senza cassa integrazione dopo l'avvio della liquidazione giudiziaria. Lo riporta rainews.it

Rovereto, i lavoratori Marangoni: "Siamo sotto choc" - Dopo 60 anni in cui ha fatto la storia industriale della Vallagarina; una quarantina i dipendenti rimasti a casa. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fallisce Marangoni Meccanica 40