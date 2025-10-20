Fallisce la Marangoni Meccanica 40 lavoratori a casa
Ad affossare l'azienda sono stati diversi fattori, fra cui le sanzioni contro Russia, che era mercato di riferimento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
La prestigiosa storia di Marangoni Meccanica è finita, minata da un quadro geopolitico avverso che, prima con le sanzioni alla Russia e poi con alcune commesse più recenti turche rimaste bloccate dalla situazione critica del Paese
Marangoni Meccanica, fine della storia. A Rovereto gli ultimi 40 operai perdono il lavoro - Gli ultimi 40 operai rimasti senza cassa integrazione dopo l'avvio della liquidazione giudiziaria.
Rovereto, i lavoratori Marangoni: "Siamo sotto choc" - Dopo 60 anni in cui ha fatto la storia industriale della Vallagarina; una quarantina i dipendenti rimasti a casa.