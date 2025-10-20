Falchi Cautano nuova stagione e grandi ambizioni | dieci rinforzi per sognare in grande

Tempo di lettura: 2 minuti I Falchi Cautano sono pronti a spiccare nuovamente il volo. Dopo la prima, complessa ma entusiasmante stagione nel campionato di Terza Categoria, culminata con il quinto posto in classifica, la giovane società cautanese del presidente Morgan Pezzino riparte con entusiasmo e rinnovate ambizioni, decisa a recitare un ruolo da protagonista. Nata solo un anno fa, la squadra ha affrontato la sua prima stagione tra inevitabili difficoltà di rodaggio e cambi in corsa: inizialmente affidata a Gianni Vetrone, la panchina passò poi nelle mani di Pasqualino Polvere, che ricoprì il doppio ruolo di allenatore e attaccante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

