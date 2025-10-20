Facundo Gonzalez il difensore della Juve in prestito al Racing Santander decisivo contro il Deportivo Prima rete e finalmente continuità | ecco come sta andando il prestito

Facundo Gonzalez, il difensore della Juve in prestito segna la prima rete in Spagna: ecco come sta andando. Finalmente Facundo Gonzalez. Il difensore uruguaiano di proprietà della Juventus, sta tornando protagonista in Spagna. Il centrale classe 2003, in prestito al Racing Santander in Liga2, ha trovato ieri la sua prima, pesantissima rete con la maglia biancoverde, risultando decisivo nel successo per 2-1 contro il Deportivo La Coruña. Un gol che vale doppio, perché ha sbloccato il match nel recupero del primo tempo, indirizzando la partita a favore della sua squadra. Il Racing Santander sta volando: attualmente è secondo in classifica, a soli due punti dalla vetta, e vanta il miglior attacco del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

