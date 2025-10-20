Facundo Gonzalez il difensore della Juve in prestito al Racing Santander decisivo contro il Deportivo Prima rete e finalmente continuità | ecco come sta andando il prestito
Facundo Gonzalez, il difensore della Juve in prestito segna la prima rete in Spagna: ecco come sta andando. Finalmente Facundo Gonzalez. Il difensore uruguaiano di proprietà della Juventus, sta tornando protagonista in Spagna. Il centrale classe 2003, in prestito al Racing Santander in Liga2, ha trovato ieri la sua prima, pesantissima rete con la maglia biancoverde, risultando decisivo nel successo per 2-1 contro il Deportivo La Coruña. Un gol che vale doppio, perché ha sbloccato il match nel recupero del primo tempo, indirizzando la partita a favore della sua squadra. Il Racing Santander sta volando: attualmente è secondo in classifica, a soli due punti dalla vetta, e vanta il miglior attacco del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Martin Ariel Guastadisegno è un agente argentino che rappresenta molti giocatori sudamericani, in particolare suoi connazionali (più Facundo González, difensore uruguaiano del Racing Santander). - X Vai su X
Facundo Gonzalez si rilancia in Spagna: primo gol con il Racing Santander, la Juventus osserva da lontano - Il difensore uruguaiano classe 2003, ceduto in prestito al Racing Santander negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato, ha firmato il suo primo ... Secondo tuttojuve.com
Facundo Gonzalez segna il gol vittoria del Santander: la sua stagione e il piano della Juve - Il difensore di proprietà della Juventus ha segnato un gol decisivo contro il Deportivo La Coruña: ecco la strategia dei bianconeri. Da ilbianconero.com
Facundo Gonzalez, il difensore della Juve in prestito al Racing Santander decisivo contro il Deportivo. Prima rete e finalmente continuità: ecco come sta andando il prestito - Facundo Gonzalez, il difensore della Juve in prestito segna la prima rete in Spagna: ecco come sta andando Finalmente Facundo Gonzalez. Come scrive juventusnews24.com