Fabrizio Corona e Sara Barbieri battezzano il figlio Thiago chi è il padrino scelto dalla coppia

Una domenica di pura emozione, di quelle che si imprimono nella memoria come simbolo di un nuovo inizio. Nella chiesa di Santa Maria del Carmine, nel cuore di Milano, Fabrizio Corona e la compagna Sara Barbieri hanno celebrato il battesimo del piccolo Thiago, il figlio nato il 21 dicembre 2024. La cerimonia, intima ma carica di sentimento, è stata documentata sui social, dove la coppia ha condiviso immagini e parole che trasmettono tutto l’amore e l’orgoglio per il loro bambino. >> “Sta molto male, non ce la fa”. Vittorio Sgarbi, la terribile notizia dalla ex compagna Barbara Hary: “In che stato è”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Al nostro appuntamento con l’avvocato Massimo Lovati, troviamo anche Fabrizio Corona, i suoi insulti, una bottiglia di vino. Questa sera, venerdì 17 ottobre ore 21.20 su Rai3 con Salvo Sottile. - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Lovati: "Fabrizio Corona è a tratti geniale, ho progetti interessanti con lui. Pago lo scotto di essere guascone" - X Vai su X

Fabrizio Corona e Sara Barbieri battezzano il figlio Thiago a Milano: ecco chi è il padrino, le immagini - Fabrizio Corona e Sara Barbieri battezzano il figlio Thiago a Milano: ecco chi è il padrino del bimbo, le immagini ... Da gossip.it

Fabrizio Corona battezza il figlio, il padrino è il suo storico avvocato: "Thiago non sa quanto è fortunato" - Thiago, il figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri nato il 21 dicembre 2024, è stato battezzato il 18 ottobre nella parrocchia di Santa Maria del Carmine, a Milano. Si legge su today.it

Carlos Corona coccola il fratello Thiago: il video e il commento di papà Fabrizio (dopo lo sfogo di Nina Moric) - Le immagini social arrivano a qualche giorno dalle dichiarazioni della modella sull'ex marito, accusato di non prendersi cura del loro figlio ... Da today.it