Fabriano film fest al via l' edizione numero 13 nel ricordo di Valentina Tomada
FABRIANO – Dal 23 al 26 ottobre Fabriano accoglie la XIII edizione del Fabriano Film Fest, che quest’anno celebra “L’eredità di Valentina”, un omaggio profondo a Valentina Tomada, anima e direttrice artistica del Festival, scomparsa prematuramente quest’anno. Sotto la sua guida, il Fabriano Film. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fabriano Film Fest, Eugenio Casadio: Un'edizione speciale che raccoglie l'eredità di Valentina Tomada - facebook.com Vai su Facebook
Fabriano Film Fest, Eugenio Casadio: Un’edizione speciale che raccoglie l’eredità di Valentina Tomada - Dal 23 al 26 ottobre torna al Cinema Montini il Fabriano Film Fest, da tredici anni appuntamento imperdibile che ha ... Come scrive radiogold.tv
Fabriano Film Fest, sono 18 i corti - Si avvicina la quarta edizione del Fabriano Film Fest, festival internazionale del cortometraggio, che per 5 giorni (21, 22 e 27, 28 3 29 maggio) animerà la città creativa Unesco. Da corriereadriatico.it
Valentina Tomada direttrice artistica del Fabriano Film Fest. La saga “Me Contro Te”: «Sono la Regina delle Fate, una parte che ho subito amato» - C’è un po’ di Fabriano Film Fest nel nuovo capitolo della saga “Me Contro Te”, arrivata recentemente nelle sale cinematografiche italiane con “Me Contro Te – Il Mistero Della Scuola ... Come scrive corriereadriatico.it