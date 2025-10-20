Fabregas esalta il suo Como | Sono così orgoglioso di voi La ricostruzione sul discorso in cerchio alla squadra dopo la vittoria contro la Juve

Fabregas esalta il suo Como dopo la vittoria con la Juve: «Orgoglioso di voi, avete dimostrato la mentalità vincente». Il discorso alla squadra. Il tecnico  Cesc Fabregas  ha tenuto un discorso appassionato ai suoi giocatori dopo il trionfo per  2-0  contro la  Juventus, sottolineando l’importanza della  mentalità vincente  e la prestazione fisica della squadra. Il sorprendente trionfo del  Como  per  2-0  contro la  Vecchia Signora  allo  Stadio Sinigaglia  ha generato un’onda di entusiasmo in tutto l’ambiente lariano. Al termine del match, il tecnico  Cesc Fabregas  ha tenuto un discorso appassionato ai suoi giocatori, riuniti in un solenne silenzio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

