Fabregas esalta il suo Como | Sono così orgoglioso di voi La ricostruzione sul discorso in cerchio alla squadra dopo la vittoria contro la Juve

Fabregas esalta il suo Como dopo la vittoria con la Juve: «Orgoglioso di voi, avete dimostrato la mentalità vincente». Il discorso alla squadra. Il tecnico Cesc Fabregas ha tenuto un discorso appassionato ai suoi giocatori dopo il trionfo per 2-0 contro la Juventus, sottolineando l’importanza della mentalità vincente e la prestazione fisica della squadra. Il sorprendente trionfo del Como per 2-0 contro la Vecchia Signora allo Stadio Sinigaglia ha generato un’onda di entusiasmo in tutto l’ambiente lariano. Al termine del match, il tecnico Cesc Fabregas ha tenuto un discorso appassionato ai suoi giocatori, riuniti in un solenne silenzio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabregas esalta il suo Como: «Sono così orgoglioso di voi». La ricostruzione sul discorso in cerchio alla squadra dopo la vittoria contro la Juve

