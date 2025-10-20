Fabregas da pelle d' oca | il discorso alla squadra dopo la vittoria contro la Juventus
Al termine della partita di campionato contro la Juventus, vinta 2-0 dal Como, il tecnico Fabregas, che ha seguito la partita dagli spalti per via di una squalifica, ha riunito tutta la squadra in cerchio attorno a lui. Il discorso dell'allenatore, caricato sul profilo Instagram del Como, sta facendo il giro del web: "Sono orgoglioso di voi, abbiamo lottato minuto dopo minuto." (@comofootball). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
