F1 Verstappen rimescola le carte in tavola negli USA | è sfida alla McLaren

Max Verstappen è reduce da un ottimo GP negli USA: la vittoria e il primo posto sul podio hanno rimescolato le carte in tavola, la sfida alla McLaren è appena cominciata. In Formula 1, fino a questo momento, nulla è stato ancora deciso e a cambiare le carte in tavola è stato il solito Max Verstappen. In un Mondiale in cui la McLaren sembrava essere in controllo, ora la Red Bull può stravolgere tutto. L’olandese sta decisamente provando a ribaltare un fronte. Ecco cos’ha dichiarato subito dopo il Gran Premio: le sue parole sono state chiarissime. F1, Verstappen può rovinare i piani della McLaren: le sue parole ad Austin. 🔗 Leggi su Sportface.it

