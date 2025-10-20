F1 Red Bull multata ad Austin dopo una segnalazione della McLaren

Sembrava un Mondiale di F1 dedicato completamente al duello tra Oscar Piastri e Lando Norris ed invece Max Verstappen si è improvvisamente inserito, rendendo così il finale di stagione ancora più imprevedibile ed emozionante. A cinque gare dal termine l’olandese ha ora soltanto 40 punti di distacco dall’australiano, che è andato in crisi nera negli ultimi Gran Premi, con anche il compagno di squadra che si è avvicinato anche lui ulteriormente (Norris è a -14). In un finale di stagione così scoppiettante e palpitante, comincia anche una battaglia totalmente imprevista tra le due scuderie. Da una parte una McLaren che sembrava sicura di fare doppietta costruttori-piloti e dall’altra una Red Bull che ora davvero sogna con il suo straordinario campione, che ha recuperato 64 punti in pochissime gare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Red Bull multata ad Austin dopo una segnalazione della McLaren

