Il Gran Premio degli Stati Uniti di F1 è passato dall'attualità alla cronaca. Prima che si trasferisca nella storia, andiamo a vedere quali sono i promossi e i bocciati dell'appuntamento tenutosi al Circuit of the Americas. PROMOSSI. VERSTAPPEN Max (Red Bull) – Sontuoso, titanico, perfetto. Scegliete voi l'aggettivo che preferite. L'olandese ha dominato in lungo e in largo, portandosi a casa il massimo risultato dando l'impressione di dover applicare il minimo sforzo. Ha riaperto un Mondiale apparentemente chiuso e il quinto titolo consecutivo non è più utopia. NORRIS Lando (McLaren) – Si merita la promozione perché ha fatto il massimo.

© Oasport.it - F1, promossi e bocciati GP Usa 2025. Verstappen e Leclerc OK, Piastri e la Mercedes KO