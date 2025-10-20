F1 Max Verstappen è diventato il favorito per vincere il Mondiale 2025? Ribaltamento di valori clamoroso

L’ edizione 2025 del Mondiale di F1 potrebbe passare alla storia come una di quelle da ricordare. Non si assisteva a un finale di stagione così interessante ed elettrizzante da tempo immemore. Bisogna tornare almeno al 2012 se non addirittura al 2010 per trovare qualcosa di altrettanto affascinante. Certo, ci sono stati iridi incerti sino alla bandiera a scacchi finale. Però si parla duelli personali, la cui costante è rappresentata da Lewis Hamilton, impegnato in autentiche battaglie corpo-a-corpo con Max Verstappen (2021) o con l’allora compagno di squadra Nico Rosberg (2016 e 2014). In questo 2025 stiamo vedendo una sfida a più dimensioni, come sono state quelle del 2012 e 2010, nelle quali si sono trovati coinvolti più team (Red Bull, Ferrari, McLaren) eo compagni di squadra (Vettel e Webber), con avversari di altre realtà pronti ad approfittarne. 🔗 Leggi su Oasport.it

