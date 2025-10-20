F1 | la Ferrari chiama Antonio Fuoco per il GP del Messico Il pilota correrà nella FP1
Un italiano torna a bordo della Ferrari in Formula 1. E non è un italiano qualsiasi. In occasione della prima sessione di prove libere valida per il GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025, sarà della partita Antonio Fuoco, noto per il pregevole lavoro svolto nel gruppo endurance della rossa. La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 ottobre, attraverso i canali ufficiali della Scuderia di Maranello. Secondo a quanto emerso il nativo di Cariati sostituirà con molta probabilità Lewis Hamilton, anche se ancora non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte della Rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it
