F1 GP Messico 2025 | programma orari tv streaming guida SKY e TV8

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2025 che entra sempre più nel vivo della corsa al titolo. Dopo la trasferta texana di Austin, si rimarrà dall’altra parte dell’Oceano in vista dell’importante fine settimana del Gran Premio del Messico, ventesimo e quintultimo appuntamento del campionato. Si gareggerà, come sempre, sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodríguez di Città del Messico con il suo lay-out così particolare, ovvero con un lunghissimo rettilineo di ben 1.192 metri e una fase finale dominata dalle curve lente dello Stadio del baseball. Ci attende un ennesimo weekend di estrema importanza per quanto riguarda la corsa al titolo con Oscar Piastri e Lando Norris che proseguono nella loro battaglia, con Max Verstappen che prova a rimanere sullo sfondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

