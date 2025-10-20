F1 Andrea Kimi Antonelli | Gara frustrante e deludente Spero di poter fare punti in Messico

Andrea Kimi Antonelli si è dovuto accontentare della tredicesima piazza in occasione del GP delle Americhe, atto numero diciannove valevole per il Mondiale 2025 di Formula 1. Prova sfortunata per l'italiano al COTA di Austin, complice il tamponamento di Carlos Sainz avvenuto al sesto giro che ha compromesso completamente la sua gara mentre si trovava al settimo posto. Uno zero molto pesante quindi per l'italiano, già però motivato a riscattarsi la prossima settimana con l'impegno al GP del Messico. Una volta arrivato in zona mista, l'emiliano classe 2003 ha commentato la sua prestazione, non nascondendo la sua amarezza.

