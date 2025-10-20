"Altri mesi di incertezza e di attesa: questa è la violenza sociale invisibile dall’alto verso il basso. E a cui ci si aspetta che i poveri e i disoccupati rispondano con silenzio e sorrisi" recita la nota del Collettivo di Fabbrica divulgata all’indomani dell’assalto all’aeroporto di Firenze, avvenuto al termine del corteo, promosso dallo stesso Collettivo "per chiedere una cosa apparentemente semplice: quando riapre la ex Gkn?". Il corteo era "chiamato a denunciare un fatto apparentemente tecnico. Ma in verità di una gravità enorme. Tanto che è difficile non sospettare il dolo" recita la nota del Collettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Gkn, il Consorzio senza revisore: "L’incertezza è violenza sociale". E Giani: "Acceleriamo i tempi"