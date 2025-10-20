Ex Gkn Collettivo | Consorzio c' è ma non sarà operativo per mesi
Campi Bisenzio (Firenze), 20 ottobre 2025 - Le ore dopo il corteo di Firenze per chiedere quando riapre la ex Gkn, allo stabilimento di Campi Bisenzio oggi sono riunite 30 comunità energetiche da tutta Italia, "solidali e complici della reindustrializzazione ecologica della fabbrica", "noi siamo già al lavoro. Non ci sarà transizione ecologica senza fabbriche socialmente integrate - afferma in un comunicato stampa il Collettivo di Fabbrica - e non ci saranno fabbriche socialmente integrate senza comunità consapevoli, in piedi, mutualistiche. Ieri 10.000 persone hanno fatto una domanda: quando riapre la fabbrica? Nessuna risposta". 🔗 Leggi su Lanazione.it
