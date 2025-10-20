Ex asilo Coccapani Diritti in comune | Immobile svenduto
“Alla fine l’ex-asilo Coccapani, una struttura nel cuore della città che da 11 anni è stata colpevolmente chiusa e lasciata volutamente in abbandono, è stato ‘svenduto’ dal Comune di Pisa per 671mila euro alla Giunat Srls che ha avuto l’aggiudicazione definitiva. Così un altro bene comune viene. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
