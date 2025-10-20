Eventi da non perdere a Bologna | 10 appuntamenti dal 20 al 26 ottobre 2025

Ilrestodelcarlino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti gli appuntamenti, tra le Due Torri e la provincia, da non perdere in questa settimana: musica, concerti dal vivo e sagre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

eventi da non perdere a bologna 10 appuntamenti dal 20 al 26 ottobre 2025

© Ilrestodelcarlino.it - Eventi da non perdere a Bologna: 10 appuntamenti dal 20 al 26 ottobre 2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

eventi perdere bologna 10Bologna, i 10 eventi imperdibili della settimana fino al 19 ottobre - Torna al Celebrazioni Angelo Duro, mentre a Palazzo Pepoli si può approfondire il Concilio Vaticano II. Si legge su ilrestodelcarlino.it

eventi perdere bologna 10Feste e sagre dell'Emilia Romagna, i 10 eventi top nel weekend del 17-19 ottobre - L'autunno emiliano romagnolo entra nel vivo con gli appuntamenti dedicati ai sapori, alla musica e alle tradizioni del territorio ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Torna in piazza Lucio Dalla a Bologna il finger food festival - Torna dal 12 al 15 settembre il Finger Food Festival in piazza Lucio Dalla a Bologna, che celebra la sua 10/a edizione con una rassegna musicale dedicata. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Eventi Perdere Bologna 10