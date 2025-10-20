Eventi al Museo della Moda di Napoli il convegno Greenwashing | sfide giuridiche e tutele per il consumatore

Etica, sostenibilità e rispetto per l’ambiente sono diventati concetti fondamentali anche nell’ambito della moda. Ma dietro queste nuove parole possono nascondersi ancora vecchie abitudini. Il convegno in programma giovedì 23 ottobre alle ore 10.00 al Museo della Moda di Napoli, in Piazzetta Mondragone n.18, affronta, grazie alle autorevoli voci di esperti del mondo giuridico, accademico e del fashion un tema cruciale del nostro tempo, i cui impatti, economici, etici, culturali e sociali, si estendono ben oltre il settore moda. L’incontro, promosso dal Museo della Moda di Napoli – Fondazione Mondragone, in collaborazione con il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo e il Rotaract Club Napoli Castel dell’Ovo, l’Associazione Laureati Suor Orsola, l’IPE – Istituto per Ricerche ed Attività Educative, l’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione Napoli, l’Associazione Giovani Laureati l’Associazione Forense “Piero Calamandrei”, farà luce sulle pratiche scorrette di comunicazione aziendale, spesso riconducibili al fenomeno del greenwashing e sul ruolo delle istituzioni, delle imprese e del diritto nella protezione del consumatore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it