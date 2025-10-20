Evacuata scuola a Firenze scatta piano emergenza per 700 alunni | odore di gas controlli dei Vigili del Fuoco
Attimi di apprensione nella mattinata di lunedì 20 ottobre per studenti e insegnanti dell'Istituto Pieraccini, in viale Lavagnini, a Firenze. A seguito della segnalazione di odore di gas all'interno della scuola, è stato attivato il piano di emergenza e circa 700 alunni sono stati evacuati. Sul posto i Vigili del Fuoco. Dopo i controlli, che hanno dato esito negativo, le attività sono riprese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
