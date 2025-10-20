eurosuole tutto pronto per il derby lube e yuasa vogliono far sognare

Oltre cinque mesi dopo un’eternità e assurdità tutta pallavolistica, 22 giorni dopo il trionfo mondiale dell’Italia, torna finalmente la SuperLega. Questa sera alle 20.30 nel suo Eurosuole Forum rimasto inviolato per tutta la scorsa regular season, la Lube inizia il 31esiamo compleanno consecutivo di A1 e lo fa con la partita più festosa, il derby delle Marche con la Yuasa Battery Grottazzolina. Rivoluzionata e ringiovanita un anno fa, poi rivelazione della stagione vincendo la Coppa Italia e arrivando in finale Scudetto (era il 7 maggio e Trento vinse in 4 gare chiudendo proprio a Civitanova), i biancorossi del confermato Medei in estate hanno mantenuto l’ossatura di un gruppo particolarmente coeso e impregnato di entusiasmo misto ad ambizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

