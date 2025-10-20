Euphoria 3 girata in VistaVision? Sam Levinson azzarda come Paul Thomas Anderson in nome dell' arte
La prossima stagione della serie HBO, in arrivo nella primavera del 2026, è stata interamente girata in questo particolare formato che sembra diventato la nuova moda a Hollywood Sembra proprio che Sam Levinson abbia girato l'intera terza stagione di Euphoria in VistaVision, un formato che negli ultimi due anni è tornato in auge a Hollywood grazie a pellicole come The Brutalist e più recentemente Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson. VistaVision, criticità logistiche e finanziarie del formato L'uso di questo formato non è certo per tutti: le macchine da presa sono ingombranti, il che significa anche riprese più brevi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
