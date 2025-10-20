Eugenio l' architetto ferrarese campione de ' La Ruota della Fortuna' Con un doppio premio

Poco meno di 8mila euro e la spesa al supermercato Lidl per un anno. E’ il ‘bottino’ conquistato da Eugenio, architetto della provincia di Ferrara, campione per una sera a ‘La Ruota della Fortuna’. Sabato 18, infatti, il professionista della nostra città ha sconfitto la studentessa napoletana. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

