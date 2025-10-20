Eugenio Finardi in concerto al teatro Socjale di Piangipane

Ci saranno anche Eugenio Finardi ed Enrico Ruggeri nella programmazione della prima parte della 36° stagione del Teatro Socjale di Piangipane. La programmazione del Circolo Arci, nella prima parte della 36° stagione, riparte il 7 novembre 2025 e si concluderà il 9 gennaio 2026. Successivamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

