Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 20 ottobre 2025

Estrazione VinciCasa oggi 20 ottobre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 19 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 18 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 17 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 16 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 15 OTTOBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 20 ottobre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 20 ottobre 2025

Altre letture consigliate

VinciCasa, l’estrazione di venerdì 17 ottobre - 000 euro in contanti e subito e la parte restante per l’acquisto di una o più case da scegliere ... Come scrive repubblica.it

VinciCasa, weekend senza '5' ma con tante vincite minori nei concorsi del 18 e 19 ottobre - Nessun premio di prima categoria nelle due estrazioni del fine settimana, ma centinaia di vincitori nelle fasce inferiori con montepremi complessivi oltre i 68mila euro ... Scrive gioconews.it

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 17 ottobre, numeri vincenti e Jackpot: nessun 6 - I numeri dei giochi del Lotto , Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Si legge su tg24.sky.it