Estorsioni mafiose ai commercianti di Andria 3 arresti e minacce terribili | Il cervello te lo devo pestare!

Tre uomini arrestati ad Andria per estorsione mafiosa ai commercianti: minacce, armi e controllo del territorio. Operazione della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Estorsioni mafiose ai commercianti di Andria, 3 arresti e minacce terribili: "Il cervello te lo devo pestare!"

