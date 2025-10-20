Estensione del teleriscaldamento riapre via Colombo Il cantiere si sposa in via Vespucci
Riapre martedì mattina alle 10 via Cristoforo Colombo in entrambi i sensi di marcia, a un mese e mezzo dalla partenza dei lavori di Hera in zona stazione ferroviaria per l'estensione della rete di teleriscaldamento, che prevede la posa di due tubazioni della lunghezza di circa un chilometro e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
