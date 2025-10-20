Estate 2025 | imprese in rialzo accelerano capitali e servizi avanzati

Nell’estate 2025 il tessuto produttivo italiano ha ritrovato spinta: tra luglio e settembre lo stock d’impresa cresce di 16.920 unità. A fare la differenza sono le società di capitali e i servizi più specialistici; restano invece in affanno i comparti tradizionali. Una fotografia che chiede attenzione e invita a guardare oltre il dato immediato. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

