EssilorLuxottica vola in Borsa grazie agli smart glasses realizzato con Meta

Wired.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EssilorLuxottica chiude un trimestre da record e vede impennare la sua capitalizzazione di mercato. Anche grazie alle ottime prospettive della nuova versione degli smart glasses a marchio Ray-Ban sviluppati con Meta. 🔗 Leggi su Wired.it

essilorluxottica vola in borsa grazie agli smart glasses realizzato con meta

© Wired.it - EssilorLuxottica vola in Borsa grazie agli smart glasses realizzato con Meta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

essilorluxottica vola borsa grazieAzioni Essilux: vola in Borsa il titolo EssilorLuxottica - EssilorLuxottica continua la sua corsa vincente sui mercati globali con risultati finanziari straordinari che fanno brillare le azioni Essilux nel panorama ... Da borsainside.com

essilorluxottica vola borsa grazieTrimestre record per Essilux, ricavi in crescita e fatturato sopra i 20 miliardi. Il titolo schizza a +11% - Il colosso dell'occhialeria chiude il miglior trimestre della sua storia: ricavi in forte aumento grazie ai wearable, all'intelligenza artificiale e alle nuove acquisizioni nel med- Scrive money.it

essilorluxottica vola borsa grazieAzioni EssilorLuxottica alle stelle: trimestre migliore di sempre e corsa verso nuovi record - Il gruppo EssilorLuxottica ha messo a segno il miglior trimestre della sua storia, confermando una crescita straordinaria che ha infiammato i mercati ... Scrive borsainside.com

Cerca Video su questo argomento: Essilorluxottica Vola Borsa Grazie