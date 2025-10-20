EssilorLuxottica vola in Borsa grazie agli smart glasses realizzato con Meta

EssilorLuxottica chiude un trimestre da record e vede impennare la sua capitalizzazione di mercato. Anche grazie alle ottime prospettive della nuova versione degli smart glasses a marchio Ray-Ban sviluppati con Meta. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - EssilorLuxottica vola in Borsa grazie agli smart glasses realizzato con Meta

EssilorLuxottica sale al 10,6% della giapponese Nikon che vola sul Nikkei (+5%): il colosso dell'occhialeria guidato da Francesco Milleri ha ottenuto l'ok dalla Consob giapponese e dal governo di #Tokyo. #Nikon è un partner di lunga data di Essilux con cui olt - X Vai su X

Corporate Challenge: al via il torneo di Apertura! La sfida ha inizio. Ecco le aziende che si affronteranno nei due gironi: Ariatta, CACIB, Crowe Bompani, EssilorLuxottica, Facile.it, McKinsey, Nestlé, Onesight, e Roland Berger. Bending - facebook.com Vai su Facebook

