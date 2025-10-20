Espulsione da record per il difensore del Getafe | entra contro il Real e viene espulso dopo 30 secondi
Espulsione da record per Allan Nyom, difensore del Getafe: entra al 76?, viene espulso 30 secondi dopo per una sbracciata su Vinicius. È successo nel posticipo di Liga tra Getafe e Real Madrid. Il direttore di gara, José Luis Munuera Montero, non ha avuto dubbi: cartellino rosso immediato tra le proteste del pubblico del Coliseum Alfonso Pérez. L’episodio ha inevitabilmente condizionato il finale di gara, poco prima della rete di Mbappé che ha consegnato i tre punti al Real Madrid di Xabi Alonso. Pochi minuti dopo è arrivato il gol decisivo di Mbappé, che ha regalato la vittoria alla squadra di Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
