Espulsione da record per il difensore del Getafe | entra contro il Real e viene espulso dopo 30 secondi

Espulsione da record per Allan Nyom, difensore del Getafe: entra al 76?, viene espulso 30 secondi dopo per una sbracciata su Vinicius. È successo nel posticipo di Liga tra Getafe e Real Madrid. Il direttore di gara, José Luis Munuera Montero, non ha avuto dubbi: cartellino rosso immediato tra le proteste del pubblico del Coliseum Alfonso Pérez. L’episodio ha inevitabilmente condizionato il finale di gara, poco prima della rete di Mbappé che ha consegnato i tre punti al Real Madrid di Xabi Alonso. Pochi minuti dopo è arrivato il gol decisivo di Mbappé, che ha regalato la vittoria alla squadra di Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

