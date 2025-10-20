Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Riga
Riga emerge dalle nebbie del Baltico come una città che ha saputo preservare la propria identità attraverso secoli di dominazioni straniere. La capitale della Lettonia si presenta ai visitatori con un fascino magnetico, dove l’architettura medievale si fonde armoniosamente con le linee sinuose dell’Art Nouveau e i riflessi moderni dei grattacieli che si specchiano nella Daugava. Camminare per le sue strade acciottolate significa intraprendere un viaggio attraverso otto secoli di storia europea, dove ogni edificio racconta una storia diversa e ogni angolo nasconde una sorpresa inaspettata. La città vecchia, dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1997, costituisce il nucleo pulsante di questa metropoli baltica che conta quasi 700. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
