EsperiMusme di Halloween | Sangue globuli…e vampiri? Viaggio nella circolazione sanguigna
Ad Halloween al MUSME parliamo dell’argomento preferito da tutti i vampiri: il sangue! Osserveremo al microscopio gli “ingredienti” che lo compongono – le cellule – e, grazie all’attività virtuale BloodSim, scopriremo il suo tortuoso percorso all’interno del corpo umano.Poi, insieme. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
EsperiMusme: "Bloodsim" - Il cuore è un organo speciale, un muscolo straordinario, la pompa che permette al sangue di circolare dentro il nostro corpo. Riporta padovaoggi.it
Halloween di sangue: incidente sull'A21, 3 morti - Una vettura è uscita dalla carreggiata all'altezza del casello di Villanova d'Asti prendendo fuoco. Si legge su tg24.sky.it
EsperiMusme: "Le cellule, i mattoncini del nostro corpo" - La prima volta che lo scienziato Hooke vide più da vicino un tappo di sughero tagliato a metà, non poteva credere ai suoi occhi: il tappo era composto da tantissime piccole celle, una a fianco ... Segnala padovaoggi.it