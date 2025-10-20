Esordio casalingo perfetto per l’Olimpia Teodora | 3-0 e vetta solitaria in classifica

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima in casa da sogno per l’Olimpia Teodora che bissa la vittoria all’esordio in campionato superando con un netto 3-0 la Moma Anderlini Modena. Davanti a un PalaCosta ricco di pubblico, la squadra giallorossa impressiona per solidità, controllando dall’inizio alla fine tutti e tre i parziali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

esordio casalingo perfetto l8217olimpiaOlimpia Teodora, esordio casalingo perfetto: vittoria 3-0 e vetta solitaria in classifica - Prima in casa da sogno per l’Olimpia Teodora che bissa la vittoria all’esordio in campionato superando con un netto 3- Come scrive ravenna24ore.it

Cerca Video su questo argomento: Esordio Casalingo Perfetto L8217olimpia