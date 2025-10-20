Esordio casalingo perfetto per l’Olimpia Teodora | 3-0 e vetta solitaria in classifica
Prima in casa da sogno per l’Olimpia Teodora che bissa la vittoria all’esordio in campionato superando con un netto 3-0 la Moma Anderlini Modena. Davanti a un PalaCosta ricco di pubblico, la squadra giallorossa impressiona per solidità, controllando dall’inizio alla fine tutti e tre i parziali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
É tempo di DR2! ? Dopo l’ottimo esordio in quel di Arzachena, i ragazzi di coach Bertolini si preparano per l’esordio casalingo. 2ª GIORNATA Olimpia Olbia 18:00 Centro Sportivo Romangia Diretta Twitch (link in bio e nelle storie) - facebook.com Vai su Facebook
2 - La #Roma ha perso all'esordio casalingo in Coppa UEFA/Europa League (esclusi preliminari) solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la sconfitta contro il Norimberga nel 1988/89 (1-2). Stop. #RomaLilla - X Vai su X
Olimpia Teodora, esordio casalingo perfetto: vittoria 3-0 e vetta solitaria in classifica - Prima in casa da sogno per l’Olimpia Teodora che bissa la vittoria all’esordio in campionato superando con un netto 3- Come scrive ravenna24ore.it