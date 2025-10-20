Esonero Tudor Sky | arrivano queste indiscrezioni da Torino! Madrid ininfluente ecco quali saranno le partite decisive
Esonero Tudor (Sky): le ultime indiscrezioni sul futuro del tecnico della Juventus. Fabio Caressa fa il punto sulla panchina bianconera. Un periodo nero, cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei partite tra Serie A e Champions League, e una squadra che sembra aver smarrito la sua identità. La Juventus di Igor Tudor è in piena crisi, e le voci su un possibile cambio in panchina iniziano a circolare con insistenza. A fare il punto sulla delicata situazione è il giornalista Fabio Caressa, che pur confermando le difficoltà, smentisce l’ipotesi di un esonero imminente. Secondo Caressa, nonostante le indiscrezioni che accostano nomi come Palladino e Spalletti alla panchina bianconera, la società non ha ancora preso alcuna decisione e non lo farà nemmeno in caso di sconfitta a Madrid in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
