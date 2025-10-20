Esonero Tudor Moretto valutazioni in corso sul futuro dell’allenatore ma non solo! Dal traghettatore al profilo su cui puntare dal prossimo anno | tutti gli scenari e gli ultimi aggiornamenti

Esonero Tudor, valutazioni in corso sul futuro dell’allenatore: tutti gli aggiornamenti sul tecnico croato dopo la sconfitta di Como. La pesante sconfitta in campionato contro il Como ha aperto una profonda riflessione in casa Juve. La posizione di Igor Tudor non è più salda e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza bianconera sta monitorando con grande attenzione la situazione, valutando anche un cambio di guida tecnica imminente. Alla base delle difficoltà non ci sarebbero solo i risultati, ma anche frizioni interne. A svelarlo è lo stesso Moretto, che parla di un rapporto non idilliaco tra l’allenatore e il nuovo uomo forte del club, Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esonero Tudor (Moretto), valutazioni in corso sul futuro dell’allenatore ma non solo! Dal traghettatore al profilo su cui puntare dal prossimo anno: tutti gli scenari e gli ultimi aggiornamenti

