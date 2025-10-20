Esonero Tudor, panchina a rischio dopo il ko di Como: le prossime due trasferte sono decisive per il suo futuro, ma la scelta costerebbe cara al club. Una sconfitta che brucia, la prima in campionato, e che inevitabilmente accende i riflettori sulla panchina. Dopo il clamoroso ko per 2-0 sul campo del Como, la posizione di Igor Tudor alla guida della Juventus non è più così salda. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ora potrebbe anche rischiare l’esonero. La fiducia della società resta, ma le prossime due partite diventano un banco di prova decisivo. Tudor Juve: due partite per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esonero Tudor (Gazzetta), il tecnico può rischiare grosso! Decisive le prossime due contro Real Madrid e Lazio: cosa filtra sul suo futuro