Esonero Tudor Gazzetta il tecnico può rischiare grosso! Decisive le prossime due contro Real Madrid e Lazio | cosa filtra sul suo futuro
Esonero Tudor, panchina a rischio dopo il ko di Como: le prossime due trasferte sono decisive per il suo futuro, ma la scelta costerebbe cara al club. Una sconfitta che brucia, la prima in campionato, e che inevitabilmente accende i riflettori sulla panchina. Dopo il clamoroso ko per 2-0 sul campo del Como, la posizione di Igor Tudor alla guida della Juventus non è più così salda. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ora potrebbe anche rischiare l’esonero. La fiducia della società resta, ma le prossime due partite diventano un banco di prova decisivo. Tudor Juve: due partite per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Tra #Tudor e #Comolli è gelo. Il croato è sempre più in bilico, ma non si conoscono ancora le tempistiche Le tempistiche sono riferite all’esonero, che a Torino stanno seriamente considerando. I rapporti del resto sono tesi e, soprattutto, non c’è mai stata u - facebook.com Vai su Facebook
Confermato: a Madrid ci va #Tudor ma il board è al lavoro la Proprietà ha dato l’ok al possibile esonero dando pieno potere decisionale a #Comolli Palladino in pole, si farà comunque un tentativo per #Spalletti ma difficile che Luciano accetti ora. - X Vai su X
Juventus, Tudor rischia: i nomi dei possibili sostituti in caso di esonero - Dopo la sconfitta con il Como, Igor Tudor è a rischio esonero dalla Juventus. Secondo newsmondo.it
Esonero Tudor, valutazioni in corso: la Juventus ha già scelto il potenziale sostituto! - La sconfitta in casa del Como porta a sei la striscia di partite senza vittoria ... Riporta fantamaster.it
Juventus, Tudor a rischio esonero: il casting per il sostituto - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor rischia l'esonero in casa Juventus. Da fantacalcio.it