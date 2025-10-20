Esonero Tudor CorSport l’allenatore è a rischio dopo il ko di Como? Cosa filtra sulla sua posizione all’alba di una settimana molto importante | il punto
Esonero Tudor, il tecnico non è ancora a rischio ma le prossime due trasferte sono un ultimatum: senza reazione, la separazione diventa concreta. Una sconfitta che brucia, la prima in campionato, e che inevitabilmente mette in discussione tutto. Il clamoroso ko per 2-0 subito dalla Juventus sul campo del Como ha acceso i riflettori sulla posizione di Igor Tudor. Sebbene la società continui a dargli fiducia, è chiaro che le prossime partite saranno decisive per il suo futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, la panchina del tecnico croato non è ancora a rischio imminente, ma il margine di errore si è ridotto drasticamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
