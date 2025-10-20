Escursionista morto in Valtellina | recuperato il cadavere è un 51enne toscano

Il cadavere dell'escursionista ritrovato nella giornata di ieri, 19 ottobre 2025, in alta montagna, nel comune in Val Masino (Sondrio) è stato recuperato stamattina, 20 ottobre. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Escursionista morto in Valtellina: recuperato il cadavere, è un 51enne toscano

News recenti che potrebbero piacerti

Alessandro Bregolato, 67 anni, trovato morto sul Monte Caviojo: esperto escursionista della provincia di Venezia. #Veneto #Vicenza #Cronaca #Inprimopiano - X Vai su X

CERCATORE DI FUNGHI TROVATO MORTO IN MONTAGNA A 67 ANNI Un cercatore di funghi di 67 anni è stato trovato morto sul monte Neutro ad Arsiero. Sospese invece le ricerche dell’escursionista di Valdagno scomparso a Campogrosso. - Tutti gli ap - facebook.com Vai su Facebook

Ricerche finiscono in tragedia: trovato morto l'escursionista 67enne disperso sul Monte Caviojo - Arsiero, trovato senza vita l’escursionista veneziano disperso sul Monte Caviojo. Riporta nordest24.it

Ritrovato escursionista disperso a Lanzada salvo dopo la scivolata - Mercoledì sera 8 Ottobre, intervento per i tecnici della Stazione di Valmalenco, VII Delegazione Valtellina - Secondo valtellinanews.it

Escursionista mette male il piede e precipita sul sentiero del passo Coronelle: fatale il volo di 60 metri, è morto sul colpo davanti a compagna e cane - Un escursionista tedesco del 1955 ha perso la vita oggi poco prima di mezzogiorno, dopo essere precipitato dal sentiero E550 di passo Coronelle (Catinaccio, versante val di Fassa). Secondo ilgazzettino.it