Esclusiva Report il Presidente dell’ARS Galvagno FdI risponde alle domande sull’indagine per corruzione a suo carico

Durante la presentazione della candidatura di Catania a capitale della cultura, il 26 settembre scorso, il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno (FdI) ha risposto alle domande di Report sull'indagine per corruzione che lo ha coinvolto. La procura di Palermo ha analizzato alcuni eventi promossi dal Parlamento siciliano, concentrandosi sul finanziamento da 100mila euro per il "Magico Natale" del 2023: dell'organizzazione faceva parte una dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana, Marianna Amato, anche lei indagata per corruzione. Secondo gli inquirenti, Amato sarebbe stata inserita in questo e in altri eventi, finanziati con contributi pubblici, perché vicina a un politico di destra estraneo alle indagini e nominato negli atti come "Uomo 6".