Esclusiva Report il Presidente dell’ARS Galvagno FdI risponde alle domande sull’indagine per corruzione a suo carico

Citypescara.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la presentazione della candidatura di Catania a capitale della cultura, il 26 settembre scorso, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno (FdI) ha risposto alle domande di Report sullindagine per corruzione che lo ha coinvolto. La procura di Palermo ha analizzato alcuni eventi promossi dal Parlamento siciliano, concentrandosi sul finanziamento da 100mila euro per il “Magico Natale” del 2023: dell’organizzazione faceva parte una dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana, Marianna Amato, anche lei indagata per corruzione. Secondo gli inquirenti, Amato sarebbe stata inserita in questo e in altri eventi, finanziati con contributi pubblici, perché vicina a un politico di destra estraneo alle indagini e nominato negli atti come “Uomo 6”. 🔗 Leggi su Citypescara.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Esclusiva Report Presidente Dell8217ars