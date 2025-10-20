Escludere la prima casa dal calcolo Isee è possibile? Ecco le agevolazioni per gli italiani nel caso di approvazione
Nel cuore della prossima legge di bilancio, una delle novità più significative potrebbe essere l’esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee fino a un valore catastale di 100mila euro (che corrisponde, mediamente, a un valore di mercato tra i 300 e i 400mila euro). La misura mira a correggere una distorsione di lungo periodo nel sistema di valutazione della condizione economica delle famiglie italiane. L’Isee, acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è un indice sintetico che misura la condizione economica di un nucleo familiare combinando tre elementi: redditi, patrimoni e composizione del nucleo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
