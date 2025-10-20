Escludere la prima casa dal calcolo Isee è possibile? Ecco le agevolazioni per gli italiani nel caso di approvazione

Secoloditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della prossima legge di bilancio, una delle novità più significative potrebbe essere l’esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee fino a un valore catastale di 100mila euro (che corrisponde, mediamente, a un valore di mercato tra i 300 e i 400mila euro). La misura mira a correggere una distorsione di lungo periodo nel sistema di valutazione della condizione economica delle famiglie italiane. L’Isee, acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è un indice sintetico che misura la condizione economica di un nucleo familiare combinando tre elementi: redditi, patrimoni e composizione del nucleo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

escludere la prima casa dal calcolo isee 232 possibile ecco le agevolazioni per gli italiani nel caso di approvazione

© Secoloditalia.it - Escludere la prima casa dal calcolo Isee è possibile? Ecco le agevolazioni per gli italiani nel caso di approvazione

Argomenti simili trattati di recente

escludere prima casa calcoloISEE 2026, fuori la prima casa dal calcolo: cosa cambia davvero per le famiglie - Con la Legge di Bilancio 2026 la prima casa esce dal calcolo ISEE: ecco come cambierà l’indicatore e chi potrà beneficiare dei nuovi bonus. Come scrive msn.com

escludere prima casa calcoloRiforma Isee 2026, ecco come cambia il calcolo - Per accedere ai vari bonus il calcolo dell'Isee viene modificato dalla Legge di Bilancio 2026. Segnala money.it

escludere prima casa calcoloISEE esclusione prima casa al valore catastale nella manovra 2026 - Il dibattito politico in vista della Legge di Bilancio 2026 si è concentrato anche su una revisione dell’ISEE — l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente — con l’obiettivo dichiarato di ... Riporta fiscoetasse.com

Cerca Video su questo argomento: Escludere Prima Casa Calcolo