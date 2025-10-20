Esce indenne da un incidente ma poi viene travolto e ucciso da un' auto | tragedia a Forlì

Esce indenne da un incidente stradale, ma muore travolto da un’auto. E’ successo sulla tangenziale di Forlì, a perdere la vita un 49enne del posto, mentre altre tre persone sono rimaste ferite in modo non grave. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale intervenuta, poco dopo la mezzanotte il 49enne avrebbe perso il controllo della sua vettura, finendo contro il guard-rail.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esce indenne da un incidente, ma poi viene travolto e ucciso da un'auto: tragedia a Forlì

Scopri altri approfondimenti

Impresa Parma che in dieci uomini dal 41' del primo tempo esce indenne dal Ferraris grazie soprattutto a Zion Suzuki, il portiere gialloblù che, dopo aver fatto mezzi miracoli sia su Vitinha sia su Ekhator, al 50' del secondo tempo ipnotizza Cornet dal dischetto - facebook.com Vai su Facebook

Una squadra più che dimezzata, che in corsa perde l'uomo più in forma, esce da Bergamo indenne. Difesa da 9 in pagella (tranne Tavares). Bene così @lazio_e libertà #AtalantaLazio - X Vai su X

Esce indenne da un incidente, ma poi viene travolto e ucciso da un'auto: tragedia a Forlì - E’ successo sulla tangenziale di Forlì, a perdere la vita un 49enne del posto , ... Come scrive msn.com

Modena, tragedia in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore - Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, la vittima stava attraversando la carreggiata quando è stata centrata in pieno da un’automobile. Riporta fanpage.it

Incidente in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore a 31 anni - Modena, 28 settembre 2025 – Fatale è stato un incidente che si è verificato questa sera, lungo la tangenziale, vicino al parcheggio del locale 212. Riporta ilrestodelcarlino.it