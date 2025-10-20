Esce dal carcere si ubriaca per festeggiare e aggredisce i carabinieri | arrestato

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per festeggiare l'uscita dal carcere, un 50enne si è ubriacato e, dopo aver perso il controllo, avrebbe aggredito i carabinieri. L'episodio è avvenuto sabato 18 ottobre al centro commerciale di Gavirate (Varese). Bloccato dagli agenti, è stato poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

