Errore di confezionamento | pericolo per gli allergici alle nocciole Richiamati cioccolatini al rum

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di cuneesi al rum “Il Viaggiator Goloso” per un possibile errore di confezionamento: nella scatola potrebbero esserci praline alle nocciole. I consumatori allergici alla frutta a guscio sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

