Errore di confezionamento | pericolo per gli allergici alle nocciole Richiamati cioccolatini al rum

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di cuneesi al rum “Il Viaggiator Goloso” per un possibile errore di confezionamento: nella scatola potrebbero esserci praline alle nocciole. I consumatori allergici alla frutta a guscio sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it