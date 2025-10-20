Errore di confezionamento | pericolo per gli allergici alle nocciole Richiamati cioccolatini al rum
Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di cuneesi al rum “Il Viaggiator Goloso” per un possibile errore di confezionamento: nella scatola potrebbero esserci praline alle nocciole. I consumatori allergici alla frutta a guscio sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Per ogni errore, la gomma giusta Oggi ti spieghiamo quale gomma da cancellare è meglio utilizzare: non preoccuparti per ogni sbaglio Pryma ha la soluzione per te E tu conoscevi queste differenze? #pryma #colorascrivicrea #prymabts #backtoschool #q - facebook.com Vai su Facebook
Errore di confezionamento: pericolo per gli allergici alle nocciole. Richiamati cioccolatini al rum - Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di cuneesi al rum “Il Viaggiator Goloso” per un possibile errore di confezionamento: nella scatola ... fanpage.it scrive