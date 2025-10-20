Eros Ramazzotti sold out per il World Tour Gala Premiere ad Amsterdam ospite Elisa

Eros Ramazzotti ha conquistato Amsterdam con i due eventi unici del World Tour Gala Premiere, ospite Elisa con cui ha duettato in un nuovo brano. Eros Ramazzotti ha conquistato Amsterdam: i due eventi unici del World Tour Gala Premiere di venerdì 17 e sabato 18 ottobre allo Ziggo Dome hanno registrato il tutto esaurito con 30.000 spettatori. Il 21 novembre esce in tutto il mondo Una Storia ImportanteUna Historia Importante, il nuovo album in versione italiana e spagnola (per Friends & Partners S.p.A. Eventim Live International distribuito da Sony Music Entertainment) disponibile in preorder. L’album sarà disponibile in tanti speciali formati. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Eros Ramazzotti, sold out per il World Tour Gala Premiere ad Amsterdam, ospite Elisa

