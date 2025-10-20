Eros Ramazzotti Sold out i 2 eventi del World Tour Gala Première ad Amsterdam Dal 21 novembre fuori in tutto il mondo il nuovo album Una storia importante

EROS RAMAZZOTTI SOLD OUT I 2 EVENTI ALLO ZIGGO DOME DI AMSTERDAM DEL WORLD TOUR GALA PREMIÈRE IL 21 NOVEMBRE ESCE IN TUTTO IL MONDO IL NUOVO ALBUM “UNA STORIA IMPORTANTE” “UNA HISTORIA IMPORTANTE” DA OGGI DISPONIBILE IN PREORDER UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR DEBUTTA IL 14 FEBBRAIO A PARIGI E DAL 6 GIUGNO 2026 NEI PRINCIPALI STADI ITALIANI Eros Ramazzotti ha conquistato Amsterdam: i due eventi unici del WORLD TOUR GALA PREMIÈRE di venerdì 17 e sabato 18 ottobre allo Ziggo Dome hanno registrato il tutto esaurito con 30.000 spettatori. Il 21 novembre esce in tutto il mondo “Una Storia Importante”“Una Historia Importante”, il nuovo album in versione italiana e spagnola (per Friends & Partners S. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Eros Ramazzotti. Sold out i 2 eventi del World Tour Gala Première ad Amsterdam. Dal 21 novembre fuori in tutto il mondo il nuovo album “Una storia importante”

