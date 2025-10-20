erano stranieri tutte le piste sui mandanti della rapina al louvre

È caccia serrata ai malviventi, probabilmente quattro, che ieri hanno messo a segno il " colpo del secolo " al Museo del Louvre. Secondo la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, c'è l'ipotesi di una " ingerenza straniera " dietro il furto, anche se non si escludono altre piste: " Si tratta più probabilmente di un caso di criminalità organizzata, che può avere due obiettivi: agire per conto di un mandante o ottenere pietre preziose per riciclare ". Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica del furto, avvenuto in pieno giorno e sotto gli occhi dei visitatori. Intanto monta la polemica sulla sicurezza dei musei francesi, che presentano " una grande vulnerabilità ", come ha ammesso il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

