Era lì il giorno dell’omicidio Garlasco nuove testimonianze riaccendono il caso Chiara Poggi

A diciotto anni dal delitto di Chiara Poggi, il mistero di Garlasco torna al centro dell’attenzione pubblica. Un caso che sembrava chiuso con la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma che oggi si riapre tra nuove testimonianze, ipotesi inedite e dichiarazioni che mettono in dubbio la verità giudiziaria finora accertata. Da un lato, lo scontro sullo scontrino del parcheggio, definito “carta straccia” dall’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati; dall’altro, le anticipazioni del programma Le Iene, che promettono rivelazioni mai emerse prima nella puntata speciale del format Inside in onda martedì 21 ottobre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Era lì il giorno dell’omicidio”. Garlasco, nuove testimonianze riaccendono il caso Chiara Poggi

